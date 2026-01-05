Maduro ante el juez en Nueva York: nervioso, sin control y obligado a callar
Maduro compareció por primera vez ante un tribunal federal en NY y vivió un choque brutal con la realidad. Nervioso, interrumpido por el juez y obligado a someterse a las reglas de la corte, el hombre que se decía “presidente” terminó declarando su inocencia desde el banquillo de los acusados.
