Madre denuncia condiciones de hacinamiento de cubano preso por cartel contra Díaz-Canel

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Elizabeth Díaz, madre del Moisés Legrá Díaz, detenido por pintar un cartel contra el gobernante Miguel Díaz-Canel en un muro cerca del tribunal de Arroyo Naranjo, La Habana, denunció que su hijo está ahora preso en la cárcel del Combinado del Este, en una celda con otros presos, bajo condiciones de hacinamiento.

“Hasta el pasado 11 de marzo, lo tuvieron en Villa Marista y ahora está en el combinado del Este. En el tercer edificio, primer piso, celda 16, con 11 presos más en un estado de hacinamiento. Con una comida pésima y está extremadamente flaco”, denunció la madre de Legrá Díaz en un video publicado en sus redes sociales.

Elizabeth responsabilizó a las autoridades en la isla de lo que le ocurra a su hijo, quien cumple 47 días de arresto, acusado de propaganda contra el orden constitucional.

“Responsabilizo al Estado cubano por su integridad física, psicológica y emocional. Mi hijo está extremadamente flaco y está enfermo”, señaló.

La mamá de Legrá Díaz apuntó que su hijo no es un delincuente para estar en la cárcel. “Mi hijo no ha robado. Solamente está preso por no tener los mismos ideales políticos que ellos”, dijo, refiriéndose al régimen de La Habana.

Moisés Legrá Díaz está detenido desde el pasado el 13 de febrero, cuando la Seguridad del Estado lo citó a su cuartel en Villa Marista por el cartel contra Díaz-Canel que pintó el día cinco de ese propio mes.

“Lo que le ocurra a él, a su esposa, sus niños o a mí no quedará impune, porque no estamos solos. Esto lo conocerá el mundo entero, de la injusticia que se está cometiendo con mi hijo”, advirtió Elizabeth.

Este cubano detenido es padre de tres hijos y es el principal soporte económico de su hogar. Legrá Díaz no es activista político y no tenía ni antecedentes penales ni reportes de hechos de violencia al momento de su detención.

“Estoy llamando a oración urgente al mundo a favor de mi hijo”, agregó la madre del rpisionero político. “Estoy alzando mi voz para que el mundo sepa de esta injusticia y pidiendo su liberación inmediata”.