Arresto sin cargos de exprisionero político reaviva críticas a abusos policiales en Cuba

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La detención del ex preso político Armando Sardiñas Figueredo, ocurrida el pasado 27 de marzo en el barrio de Luyanó, ha despertado denuncias de arbitrariedad y abusos policiales por parte de sus familiares.

Sardiñas, quien cumplió diez meses de trabajo correccional con internamiento tras participar en las protestas del verano de 2021, fue arrestado cerca de su vivienda, presuntamente, por ser considerado “persona de interés” para la Seguridad del Estado.

Según relató su hermana, Yaima Sardiñas, las autoridades no ofrecieron explicación legal alguna que justificara el arresto:

“Yo catalogo esa detención de mi hermano como arbitraria, porque sin motivo alguno no hay un delito, no hay una respuesta negativa ni siquiera a la detención, entonces es arbitraria”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, Sardiñas Figueredo fue trasladado a la unidad policial conocida como Aguilera, donde permaneció entre 12 y 13 horas bajo arresto, sin que se le informaran cargos ni se iniciara proceso legal alguno. Posteriormente, fue liberado con el argumento de que “no había pasado nada”, sin ofrecer disculpas ni aclaraciones oficiales.

Yaima señaló que, durante la detención, su hermano fue sometido a malos tratos verbales por parte de algunos agentes: “Son personas agresivas, la mayoría, porque incluso hasta los [oficiales] carpetas de la unidad tienen muy mala forma cuando se les pregunta”.

Precisó que los funcionarios mostraron una actitud hostil incluso al dirigirse a ella: “Ni siquiera tienen consideración de que quien está hablando con ellos es una mujer que, además, educadamente le está pidiendo información sobre el caso”, dijo.

Para la familia, la detención carece de toda lógica y resulta especialmente alarmante en el contexto actual.

“No hay una razón suficiente para detener a una persona, llevarla a un calabozo y tenerla ahí toda la noche, para después decir que no pasó nada. Es abusivo y es insólito que esto esté pasando”, subrayó cuestionando las prioridades de las autoridades policiales.

“Habiendo tantos ladrones y tanta delincuencia en las calles, llevan preso a un inocente que no estaba haciendo absolutamente nada”, recalcó.

En su opinión, la única causa del arresto fue que su hermano mantiene una “marca” de la Seguridad del Estado por su condición de ex preso político.

El caso de Sardiñas Figueredo vuelve a poner en el centro del debate las detenciones sin cargos ni garantías legales, así como el trato recibido por ciudadanos considerados opositores o personas de interés por los órganos del Ministerio del Interior (MININT), una práctica que familiares y activistas continúan denunciando como violatoria de derechos fundamentales.