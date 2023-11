Madre del preso político Luis Robles deja huelga de hambre, considera otras formas de lucha por la libertad de su hijo

Yindra Elizástigui, madre del preso político Luis Robles Elizástigui, abandonó este lunes la huelga de hambre que inició el sábado, exigiendo la libertad de su hijo.



Así lo comunicó a Martí Noticias después de salir de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en La Habana, donde aún no se establece una fecha para el traslado de su hijo a un régimen de menor severidad, beneficio que fue aprobado desde agosto.



“La huelga como tal, la estoy dejando ahora, teniendo en cuenta que muchas personas me han persuadido para que lo hiciera teniendo en cuenta mi salud”, explicó Elizástigui.



La madre del joven preso político declaró haber recibido la visita de “otras personas que, también, en un momento determinado, hicieron huelga y me hicieron entender".



Esas personas le “enseñaron que había otras formas de seguir luchando por la libertad de Luis. La huelga como tal la estoy dejando hoy, que ahora acabo de salir de la Dirección Nacional de Prisiones, donde se me informó que tenía que continuar esperando”.

De acuerdo con lo expresado por Yindra Elizástigui, su intención era “que me atendiera el Jefe nacional de prisiones y, bueno, él fue el que me atendió y me dio esa respuesta”, lo cual , concluyó la madre de Robles, la lleva “a tomar otras alternativas".

Luis Robles Elizástigui cumple una condena de cinco años de privación de libertad por protestar solo y pacíficamente en el Boulevard San Rafael de La Habana, en diciembre de 2020, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento.



Los supuestos delitos imputados, según la fiscalía, fueron “resistencia” y “propaganda enemiga”.

Familiares han presentado reiteradas denuncias de malos tratos y otros abusos contra el preso político durante su encarcelamiento. En agosto de 2022, el paso a régimen de mínima severidad le fue denegado debido a una sanción tras un altercado con oficiales del penal, del que Robles se declaró inocente.

En ese mismo mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 41/22, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a su favor tras considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)