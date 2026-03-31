Machado sugiere tras reunión con Rubio que se aproxima el regreso a Venezuela (VIDEO)

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La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la sede de la cancillería estadounidense, en Washington.

La reunión ocurre en un momento en que Machado intenta definir las condiciones de su eventual regreso a Venezuela.

Tras el encuentro, la Premio Nobel de la Paz volvió a dejar entrever que su retorno a Venezuela podría estar cerca.

"Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela. Avanzamos”, escribió la dirigente venezolana en sus redes sociales en donde se refirió al encuentro con Rubio como una "excelente reunión".

"Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos", dijo al cubanoamericano.

La reunión se produjo menos de 24 horas después de la reapertura formal de las operaciones diplomáticas de la embajada de Estados Unidos en Caracas, un hecho que tanto Washington como sectores de la oposición venezolana consideran un paso clave para aumentar la presión directa sobre el aparato estatal venezolano y monitorear de cerca las condiciones políticas dentro del país.

El encuentro de hoy constituye la tercera reunión de alto nivel que ocurre entre ambos en menos de tres meses: la primera se produjo el 28 de enero en Washington, y posteriormente, el 7 de marzo, en la Casa Blanca, donde Machado fue recibida por el presidente Donald Trump.

En días recientes, Rubio ha reiterado que Venezuela necesita “un gobierno democrático estable” para atraer inversiones y recuperar su potencial económico. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la reconstrucción del país dependerá de que existan instituciones legítimas, seguridad jurídica y garantías para quienes deseen invertir.

Según dirigentes cercanos a la oposición venezolana en el exilio, Washington estaría discutiendo mecanismos para facilitar el regreso de miles de venezolanos que abandonaron el país y crear condiciones para una transición política más amplia.

Machado, quien ha mantenido reuniones en las últimas semanas con legisladores estadounidenses, líderes internacionales y miembros de la administración Trump, sigue siendo la principal figura opositora venezolana en el exterior y una de las voces más visibles en la discusión sobre el futuro político del país.



