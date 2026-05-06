Machado reitera la necesidad de elecciones libres en Venezuela

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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, advirtió que Venezuela atraviesa una creciente tensión social marcada por el deterioro económico, la precariedad de los servicios públicos y el colapso del poder adquisitivo.

Durante una conversación en la Conferencia Global 2026 del Instituto Milken, en California, Machado sostuvo que, aunque el país pueda parecer en calma, la presión de la población continúa aumentando.

Según dijo, muchos niños solo asisten a escuelas públicas dos veces por semana porque los maestros ganan cerca de un dólar diario, mientras la inflación anual habría alcanzado 650% el mes pasado.

Machado afirmó que la principal razón por la que no se ha producido un estallido social es la confianza de los venezolanos en que habrá un proceso electoral capaz de canalizar “de manera pacífica y cívica” el cambio democrático.

La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz también señaló que, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación de Estados Unidos, el país entró en una nueva etapa política. A su juicio, Venezuela debe avanzar hacia un proceso electoral que “relegitime” la Presidencia, la Asamblea Nacional y otras autoridades.

Machado dijo que esas elecciones deberían realizarse en un plazo máximo de 12 meses. La propuesta se enmarca en el debate sobre una transición política que incluya la liberación de presos políticos, la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria de comicios libres.