Getting your Trinity Audio player ready...

El líder opositor Juan Pablo Guanipa considera que Venezuela atraviesa un “proceso de transición” desde un sistema dictatorial hacia uno democrático, aunque advirtió que el gobierno de Delcy Rodríguez busca ganar tiempo y conservar el poder mediante acercamientos a Estados Unidos.

"Ellos no asumen que son minoría, ellos no asumen que perdieron el apoyo popular”, dijo Guanipa en entrevista con el programa Nuestra América, de Radio Martí. “Quieren seguir en el poder”.

No obstante, el exprisionero político asegura que la correlación de fuerzas en Venezuela cambió completamente el día 3 de enero. En Venezuela mandaba un grupo irresponsable que sometió al país a una situación de depauperación en lo económico, de represión en lo político y de desgracia en lo social. Hoy en Venezuela hay un actor que tiene mucho más poder que el régimen, que es los Estados Unidos".

El exdiputado y líder de Primero Justicia sostuvo que el país debe avanzar hacia elecciones libres “lo más pronto posible”, con condiciones que incluyan la liberación de presos políticos, el regreso de exiliados, la revisión del registro electoral, un nuevo Consejo Nacional Electoral y la habilitación de dirigentes opositores.

Durante su visita a Estados Unidos, Guanipa sostuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, con la líder opositora María Corina Machado y con miembros de la diáspora venezolana.

Al referirse a Cuba, Guanipa dijo estar convencido de que la isla también puede encaminarse hacia un cambio político. “Cuba se va a liberar también en los próximos tiempos, en los próximos meses creo que se están dando las condiciones para eso”, afirmó.

El dirigente opositor vinculó el futuro de Cuba, Venezuela y Nicaragua como parte de una misma aspiración regional. “Sería una noticia extraordinaria que tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua sean países libres en los próximos tiempos”, señaló.