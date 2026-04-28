Líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa llega a Miami

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El dirigente opositor y ex prisionero político venezolano, Juan Pablo Guanipa, arribó este martes al Aeropuerto Internacional de Miami en un viaje que incluye reuniones con exiliados y líderes políticos.

En declaraciones a Martí Noticias, explicó que su visita a Estados Unidos tenía inicialmente un objetivo familiar, pero que rápidamente derivó en una agenda política marcada por encuentros con la comunidad venezolana en el sur de Florida y reuniones con representantes del gobierno estadounidense.

Guanipa subrayó la importancia de acompañar a la diáspora, que ha crecido de forma significativa en los últimos años debido a la crisis en Venezuela.

Uno de los eventos más esperados será su participación en un encuentro con la comunidad en Doral, considerada uno de los principales centros de la diáspora venezolana en Estados Unidos. Guanipa señaló que estos espacios permiten escuchar a los ciudadanos y evaluar las expectativas sobre un eventual retorno al país.

“Muchos venezolanos ya están pensando… en un plazo prudente, regresar al país”, dijo, al tiempo que expresó su esperanza de que la mayoría pueda volver y reunificar a sus familias.

En el plano político, el opositor no descartó reuniones con funcionarios estadounidenses, en medio de una agenda que —según detalló— se ha ido estructurando sobre la marcha.

Durante la entrevista, Guanipa calificó la situación en Venezuela como “desesperada” desde múltiples dimensiones: económica, social y de servicios públicos. A su juicio, la única salida viable es un cambio político.

“El pueblo venezolano sabe que la única forma de salir de esta situación es a través de un cambio político, y por eso estamos urgidos en que ese cambio sea una realidad lo más pronto posible”, afirmó.

Otro de los puntos centrales abordados fue la situación de los presos políticos. "Es un tema muy sensible. Es inaceptable que haya personas presas sin haber cometido delito”, sostuvo y pidió mayor presión tanto interna como internacional para lograr que sean liberados.

En cuanto a la ruta electoral, Guanipa explicó que técnicamente se requieren alrededor de 40 semanas para organizar elecciones competitivas, pero insistió en que el principal desafío es político: generar las condiciones necesarias para un proceso transparente, incluyendo la reforma del sistema electoral, la liberación de presos políticos y la participación de los exiliados.

“Lograr la liberación de Venezuela, la liberación de Cuba, la liberación de Nicaragua… va a ser muy importante porque vamos a tener una América totalmente libre”, comentó.

Guanipa, figura cercana a María Corina Machado y uno de los críticos más visibles del chavismo, salió de la cárcel en febrero pasado tras varios meses preso. Al líder opositor lo detuvieron por denunciar fraude electoral en los comicios presidenciales de 2024 en los que Nicolás Maduro se declaró ganador.