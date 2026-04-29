Líder opositor venezolano Guanipa se reunirá con autoridades en EEUU

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El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa anunció una agenda de alto nivel en Estados Unidos que contempla encuentros con autoridades del gobierno federal y representantes de la oposición venezolana, como parte de una gira que calificó de “intensa” y orientada a fortalecer la lucha política por Venezuela.

“Voy a reunirme con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, voy a reunirme con personas de la oposición venezolana… esperamos que sea productiva para la lucha que estamos librando a favor de nuestra Venezuela”, afirmó.

Guanipa llegó a Miami esta semana, donde fue entrevistado en exclusiva por Martí Noticias a su arribo. Posteriormente, sostuvo encuentros con autoridades locales en la ciudad de Doral y representantes de la diáspora venezolana.

Su visita se produce en un momento clave, luego de haber sido liberado en febrero de 2026 tras meses de detención y arresto domiciliario.

En sus declaraciones, el dirigente reiteró que cualquier proceso electoral en Venezuela debe estar condicionado a garantías fundamentales. Entre ellas, mencionó la liberación de todos los presos políticos, el retorno de los exiliados y cambios estructurales en el sistema electoral.

“Para que haya elecciones en Venezuela… deben estar libres todos los presos políticos… debe hacerse una auditoría al registro electoral para que todos los venezolanos puedan votar estén donde estén”, señaló.

Guanipa también cuestionó la legitimidad del Consejo Nacional Electoral y apuntó directamente contra su presidente, Elvis Amoroso, a quien acusó de haber sido cómplice de irregularidades en el proceso de 2024.

Asimismo, se refirió al escenario político internacional y a la relación con Estados Unidos, planteando la necesidad de una alianza estratégica basada en intereses comunes.

Según adelantó, su agenda incluye reuniones en Washington, donde espera coincidir con la líder opositora María Corina Machado, en el marco de una estrategia que insiste en la necesidad de una transición política acompañada de elecciones libres.

La gira de Guanipa ocurre en medio de presiones internacionales y posiciones dentro de la oposición que coinciden en que no es viable una recuperación económica en Venezuela sin un cambio institucional y un proceso electoral transparente.