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Juan Pablo Guanipa desde Miami: “Venezuela está desesperada y urge un cambio político”

Juan Pablo Guanipa desde Miami: “Venezuela está desesperada y urge un cambio político”
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Juan Pablo Guanipa desde Miami: “Venezuela está desesperada y urge un cambio político”

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El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa llegó a Miami y, en entrevista exclusiva con Martí Noticias, advirtió sobre la gravedad de la crisis en Venezuela, insistió sobre cientos de presos políticos y adelantó una agenda que combina encuentros con la diáspora y posibles reuniones en EEUU.

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