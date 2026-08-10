Colombia intensifica ofensiva contra grupos armados
El gobierno de Colombia anunció nuevos golpes contra las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Las operaciones coinciden con el anuncio de Estados Unidos de un paquete de seguridad de 1.000 millones de dólares para Colombia destinado a reforzar la lucha contra organizaciones narcoterroristas.
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