Machado exige transparencia en acuerdo petrolero y lanza advertencia sobre Miraflores (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

María Corina Machado fijó posición este jueves sobre los acuerdos petroleros anunciados entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez y lanzó una de sus advertencias más directas sobre la relación que Washington comienza a construir con Caracas en materia energética.

“Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, afirmó la dirigente opositora, quien sostuvo que precisamente por esa razón cualquier asociación entre ambos países debe desarrollarse bajo condiciones que garanticen transparencia, legalidad y estabilidad.

“Pero precisamente por eso, porque esta asociación entre Venezuela y Estados Unidos reviste un carácter estratégico para ambos países, es que todos necesitamos que las cosas se hagan bien”, señaló Machado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, pero espera que puedan realizarse “pronto”. Una vez más, el mandatario aseguró que Washington mantiene una buena relación con la presidenta interina Delcy Rodríguez y el actual gobierno venezolano.





La Premio Nobel de la Paz dejó claro que su cuestionamiento no está dirigido contra una alianza energética entre Venezuela y Estados Unidos. Por el contrario, considera a Washington como el principal socio que necesita el país para desarrollar su potencial estratégico.

“El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano. Por supuesto que los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”, afirmó.

A su juicio, cualquier recuperación energética debe estar acompañada por el funcionamiento de las cadenas de valor, suficiente generación eléctrica, capacidad operativa en los puertos, seguridad personal y garantías jurídicas para las inversiones.

La dirigente opositora también cuestionó la información disponible hasta ahora sobre los acuerdos y planteó una serie de interrogantes sobre sus condiciones y los beneficios que representarían para el país.

“Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo: quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quién da las garantías, cómo beneficia esto a los venezolanos”, expresó.

Machado aseguró que las inversiones de largo plazo solo podrán consolidarse con instituciones sólidas y reglas claras.

“Todo esto requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia. Y esto solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”, afirmó.

Washington defiende las inversiones petroleras

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha presentado el acuerdo energético como parte de una estrategia destinada a recuperar la economía venezolana, incrementar sustancialmente la producción petrolera y favorecer las condiciones para una posterior transición democrática.

La Casa Blanca ha señalado que el proyecto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas y prevé inversiones privadas que podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares.

Washington también ha asegurado que existirán mecanismos de control y auditoría sobre el manejo de los recursos vinculados al proyecto.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien encabezó esta semana una visita a Venezuela y participó en actividades relacionadas con los nuevos convenios energéticos, ha defendido la incorporación de capital estadounidense e internacional como una vía para aumentar la producción, generar empleos y producir beneficios económicos tanto para venezolanos como para estadounidenses.