Rubio dice que Cuba necesita un camino irreversible hacia la democracia

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró este miércoles que Cuba es un "Estado fallido” y sostuvo que una normalización plena de las relaciones con Washington está condicionada por la legislación estadounidense a avances democráticos en la isla.

Rubio abordó la situación de Cuba y Venezuela durante una amplia entrevista con Brian Kilmeade en la que también se refirió a los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz, la guerra en Ucrania, las relaciones con Rusia y las tensiones comerciales con Canadá.

“Cuba es un Estado fallido ahora mismo. Y no es por culpa nuestra”, dijo Rubio al ser preguntado cuánto tiempo podría permanecer en el poder el régimen cubano y qué importancia tendría para Estados Unidos una transición democrática en la isla.

El secretario de Estado atribuyó parte de la actual situación energética de Cuba al fin del suministro gratuito de petróleo venezolano que recibía durante el gobierno de Nicolás Maduro.

“Maduro literalmente estaba robando el petróleo del pueblo de Venezuela y se lo daba gratis a Cuba”, afirmó Rubio y explicó que La Habana no utilizaba ese crudo para beneficiar a la población, sino que vendía la mayor parte para obtener efectivo que, aseguró, “iba a sus bolsillos”.

“Eso ya no está ocurriendo”, agregó.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que los cubanos "llevan teniendo apagones hace cinco o siete años”.

“Su sistema no funciona. No sirve”, dijo.

Rubio recordó además que Cuba dispone de equipos de las décadas de 1940 y 1950 y atribuyó la falta de renovación e inversiones al modelo económico de la isla. Washington está dispuesto a desempeñar “un papel productivo” en un eventual proceso de transformación cubano, aclaró.

“La única solución y respuesta para Cuba […] es colocarse en un camino irreversible hacia convertirse en un Estado normal y funcional que eventualmente, por supuesto, también sea democrático”, afirmó.

El secretario de Estado subrayó además que la política estadounidense hacia La Habana, a diferencia de la aplicada a Venezuela u otros países, está determinada en parte por una legislación aprobada por el Congreso. “La política de EEUU hacia Cuba […] está codificada, está en estatuto, hay una ley y esa ley regula lo que podemos y no podemos hacer con Cuba”, señaló.

Bajo esa legislación la normalización plena entre ambos países no puede producirse sin “una democracia funcional o al menos pasos hacia una democracia funcional”.

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