Trump habla sobre elecciones en Venezuela

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, pero espera que puedan realizarse “pronto”.

“Simplemente no creo que estén listos todavía”, respondió Trump cuando fue consultado sobre una fecha para los comicios. El mandatario hizo las declaraciones en la Casa Blanca durante una reunión con ejecutivos de la industria de viajes de Estados Unidos.

Trump resaltó que Venezuela fue liberada de “una dictadura muy poderosa y despiadada”, con un gran número de presos políticos de los cuales gran parte han sido liberados, y que la salida de Nicolás Maduro del poder es demasiado reciente.

“Simplemente no están listos aún para eso, pero esperamos hacerlo pronto”, resaltó.

Trump también aseguró que Washington mantiene una buena relación con la presidenta interina Delcy Rodríguez y el actual gobierno venezolano.

En una entrevista el miércoles con el periodista Sergio Novelli, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que convocar elecciones de inmediato bajo las estructuras actuales en Venezuela no sería suficiente para garantizar un proceso adecuado.

“Para mí sería lo más pronto posible. Obviamente las condiciones tienen que existir y hay que crear esas condiciones”, comentó.

El jefe de la diplomacia estadounidense defendió además el reciente acuerdo petrolero entre ambos países como un componente de la recuperación económica y de la transición venezolana.