México quiere reiniciar envío de petróleo a Cuba a través de particulares, dice Sheinbaum

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que su país quiere reiniciar pronto el envío de petróleo a Cuba de manera comercial y con empresas particulares, dijo el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

“No es que se haya reiniciado pero el mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba”, comentó.

Shienbaum no precisó cuándo podría México reiniciar estos envíos de petróleo a la isla, que sólo produce el 40% del combustible que necesita y depende de las importaciones para sostener su deteriorada red eléctrica.

"Se está trabajando desde hace ya un tiempo en ello y esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial. No es un tema humanitario, sino de manera comercial", comentó.

La estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), la más importante fuente de suministro de crudo mexicano a Cuba, hizo un último envío en enero pasado.

En esa misma conferencia de prensa de este lunes, la presidenta de México aclaró que la ayuda humanitaria a Cuba continúa.

El apoyo humanitario sigue”, precisó Sheinbaum sobre los envíos recientes de alimentos y otros productos que México mandó a la isla.

Los envíos de petróleo mexicano se suspendieron tras el anuncio de la Administración de Trump de imponer aranceles a los países que mandaran combustible a la isla.