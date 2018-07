“La libertad no sólo se pide, se pelea”, asegura Luis Conte Agüero a sus 94 años

El periodista y político Luis Conte Agüero, legendaria personalidad de la Cuba republicana, celebró este sábado su 94 cumpleaños en el Renaissance Ballrooms de la calle ocho, en Miami.

Nacido en Santiago de Cuba el 6 de julio de 1924, es autor de más 40 libros de diversos géneros, que van desde la historia y la poesía, hasta la filosofía, el análisis político y la biografía.

Al festejo acudieron casi 300 invitados, la gran mayoría integrantes del llamado exilio histórico, entre ellos varios miembros de la Brigada de Asalto 2506, políticos locales, empresarios, periodistas, artistas, ex presos políticos y activistas de derechos humanos.

Asistieron además exiliados venezolanos, nicaragüenses y de otras naciones de América Latina, que expresaron su admiración por la trayectoria del luchador anticomunista en la región.

“Mira que se habla de Bolívar, y cómo se le ultraja y se le traiciona. Se le ha usado hasta para asesinar”, dijo Conte Agüero refiriéndose a “la manipulación que ha hecho de la figura de Bolívar el castrochavismo”.

“Veo a los jóvenes venezolanos que escapan del territorio porque en Venezuela se está fusilando la verdad, el derecho, la libertad, el decoro, el honor”, lamentó.

Ante un grupo de amigos bolivianos, el autor de Héroes y mártires, y América contra el comunismo, expresó:

“Hoy Bolivia está asediada, asaltada por la droga, y por la cobardía deleznable de la maldad y la avaricia”.

Conte Agüero fue presentado por el también periodista y político Tomás Regalado.

“A través de los años, Luis Conte ha sido un ídolo, ha sido un mentor, ha sido alguien del cual los cubanos nos sentimos orgullosos”, dijo el director de Radio y Televisión Martí, quien relató algunas de sus experiencias junto al autor de Cuba: historia de su historia, y Mis memorias: Cuba y América.

Regalado habló de la relación de amistad, “muy cubana”, que sostiene desde que era un adolescente con Conte Agüero, y compartió anécdotas de viajes que realizaron juntos. También destacó la participación del célebre orador en la crisis de 1965 en República Dominicana.

“Si en República Dominicana se solucionó una crisis sangrienta, fue por la intervención directa de Luis Conte Agüero”, aseguró el ex alcalde de Miami entre 2009 y 2017.

“Antes de terminar la alcaldía, el pasado año, estuvimos con el presidente actual, firmamos un hermanamiento con la ciudad de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros. Muchos años después de eso, todo el mundo recuerda el rol de Luis Conte Agüero en República Dominicana. Y eso para mí era un orgullo”, manifestó el también miembro del consejo consultivo del Interamerican Institute for Democracy. Y añadió:

“Hoy estoy donde estoy, en gran parte por Luis. A mí me preguntan qué estás haciendo ahora y yo le digo: yo no estoy trabajando, yo estoy haciendo un hobby. Porque para mí la dirección de Radio y Televisión Martí es una deuda que yo tenía pendiente. Es un hobby, no es un trabajo. Y si por supuesto, hace 55 años Luis me puso a hablar para Cuba, pues ahora lo tendré que poner a él a hablar para Cuba”.

En su juventud Conte Agüero fue amigo de Fidel Castro y apoyó en sus comienzos los postulados sociales a los que decía deberse la revolución cubana. Pero a pocos meses de que Castro tomara el poder del país, fue condenado al paredón por manifestarse en contra de las intenciones de instaurar un régimen comunista en la isla.

Finalmente logró escapar antes de ser fusilado y desde entonces ha sido uno de los mayores críticos del régimen de La Habana, denunciando sus crímenes, violaciones e influencia en las Américas.

“Cuando (Fidel) Castro me condena a muerte en Cuba y tratan de ejecutarme, primero los ejecutores no tuvieron tal vez el coraje o la convicción, y pude escaparme con mi propia fuerza. Y Castro fue a la televisión por cuatro horas justificando porque tenía que ser yo fusilado”, rememoró.

En su discurso Conte Agüero denunció la situación actual en los países dominados por las llamadas dictaduras del socialismo del siglo XXI.

“Yo no estoy esperando milagros. Los milagros son cosas inexplicables, distintas. Pero yo sí creo en el fruto sabio del esfuerzo, de la dedicación, del amor humano, de la voluntad de servicio (…) Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, libertad para todos. Pero la libertad no sólo se pide, la libertad se pelea. La libertad se puede lograr. Lo que no se puede es ceder, lo que no se puede es flaquear. Hay coraje, hay talento, hay antecedentes, hay historia”, aseveró.