Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Cubanoamericano Fernando Mendoza, en la primera elección del Draft global de la NFL

Fernando Mendoza, elogiado por su talento y liderazgo, se convirtió en el primer cubanoamericano en ser elegido como la primera selección global del Draft de la NFL 2026.
Fernando Mendoza, elogiado por su talento y liderazgo, se convirtió en el primer cubanoamericano en ser elegido como la primera selección global del Draft de la NFL 2026.

Sumario

  • Los Raiders de Las Vegas seleccionaron al mariscal de campo Fernando Mendoza, de la Universidad de Indiana, como primera elección global del Draft NFL 2026, convirtiéndose en el primer quarterback cubanoamericano en lograrlo.
  • Mendoza, ganador del Trofeo Heisman y un campeonato nacional, expresó entusiasmo por unirse a los Raiders.
  • Su llegada refuerza la presencia latina en la NFL, sumándose a una decena de jugadores de origen cubano desde 1927; líderes políticos cubanoamericanos celebraron públicamente el hito, con su debut previsto para el 9 de septiembre de 2026.

Los Raiders seleccionaron a Fernando Mendoza, egresado de la Universidad de Indiana, como la primera elección global del Draft 2026 de la NFL. Mendoza se convirtió en el primer mariscal de campo cubanoamericano en ser elegido en el puesto número 1 en la historia de la liga.

Getting your Trinity Audio player ready...

Los Raiders de Las Vegas eligieron al mariscal de campo Fernando Mendoza, de la Universidad de Indiana, con la primera selección global del Draft NFL 2026. El egresado de 22 años, nacido en Miami y de ascendencia cubana, se convierte en el primer quarterback cubanoamericano en ser seleccionado en la posición número 1 en la historia de la liga.

El quarterback, que ganó el Trofeo Heisman, un campeonato nacional y ahora fue elegido en el puesto número uno, aseguró estar “ansioso por ponerme a trabajar y demostrarlo en el siguiente nivel”.

Sobre su llegada a los Raiders, Mendoza destacó: “Qué gran organización. Gran legado. Hay tantos grandes compañeros de equipo”, y se mostró “eufórico por la oportunidad” de unirse a la franquicia.

El nuevo mariscal se unirá a un equipo que cuenta con el veterano Kirk Cousins y el respaldo del copropietario Tom Brady. El jugador no estuvo presente en el evento de selección en Pittsburgh para permanecer en Miami junto a su familia, particularmente su madre, quien enfrenta problemas de salud.

Mendoza se suma a un pequeño grupo de jugadores de origen cubano o cubanoamericano que han llegado a la NFL.

Desde la década de 1920, alrededor de una decena de jugadores nacidos en Cuba o de ascendencia cubana han participado en la liga. Entre los más destacados se encuentran pioneros como Ignacio “Lou” Molinet (primer cubano y latino en jugar en la NFL en 1927), Ralph Ortega, Luis Sharpe, Javier Arenas y Kiko Alonso. Mendoza destaca por ser mariscal de campo y la primera selección global.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart (R-FL) felicitó públicamente al jugador a través de sus redes: "Enorme felicitación a Fernando Mendoza de Miami, la selección número 1 del Draft".

Asimismo, el congresista nacido en Cuba, Carlos Giménez (R-FL), celebró el éxito de Mendoza al compartir en su cuenta de X la noticia de su llegada a la NFL

La elección de Mendoza marca un hito para los Raiders y añade un capítulo más a la presencia latina en la NFL, con el debut de la joven promesa programado para la temporada regular de 2026, la cual iniciará el miércoles 9 de septiembre.

  • 16x9 Image

    Iván Kasanzew

    Iván Kasanzew es un periodista con más de veinte años de experiencia en los medios de comunicación. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Kasanzew llegó a los Estados Unidos a finales de los años noventa. Desde entonces ha trabajado en numerosas cadenas hispanas como Telenoticias del Mundo, Telemundo y Univision, donde se ha destacado cubriendo un sin número de eventos, principalmente en la producción de historias largas.

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG