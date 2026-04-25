Cubanoamericano Fernando Mendoza, en la primera elección del Draft global de la NFL

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Los Raiders de Las Vegas eligieron al mariscal de campo Fernando Mendoza, de la Universidad de Indiana, con la primera selección global del Draft NFL 2026. El egresado de 22 años, nacido en Miami y de ascendencia cubana, se convierte en el primer quarterback cubanoamericano en ser seleccionado en la posición número 1 en la historia de la liga.

El quarterback, que ganó el Trofeo Heisman, un campeonato nacional y ahora fue elegido en el puesto número uno, aseguró estar “ansioso por ponerme a trabajar y demostrarlo en el siguiente nivel”.

Sobre su llegada a los Raiders, Mendoza destacó: “Qué gran organización. Gran legado. Hay tantos grandes compañeros de equipo”, y se mostró “eufórico por la oportunidad” de unirse a la franquicia.

El nuevo mariscal se unirá a un equipo que cuenta con el veterano Kirk Cousins y el respaldo del copropietario Tom Brady. El jugador no estuvo presente en el evento de selección en Pittsburgh para permanecer en Miami junto a su familia, particularmente su madre, quien enfrenta problemas de salud.

Mendoza se suma a un pequeño grupo de jugadores de origen cubano o cubanoamericano que han llegado a la NFL.

Desde la década de 1920, alrededor de una decena de jugadores nacidos en Cuba o de ascendencia cubana han participado en la liga. Entre los más destacados se encuentran pioneros como Ignacio “Lou” Molinet (primer cubano y latino en jugar en la NFL en 1927), Ralph Ortega, Luis Sharpe, Javier Arenas y Kiko Alonso. Mendoza destaca por ser mariscal de campo y la primera selección global.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart (R-FL) felicitó públicamente al jugador a través de sus redes: "Enorme felicitación a Fernando Mendoza de Miami, la selección número 1 del Draft".

Asimismo, el congresista nacido en Cuba, Carlos Giménez (R-FL), celebró el éxito de Mendoza al compartir en su cuenta de X la noticia de su llegada a la NFL

La elección de Mendoza marca un hito para los Raiders y añade un capítulo más a la presencia latina en la NFL, con el debut de la joven promesa programado para la temporada regular de 2026, la cual iniciará el miércoles 9 de septiembre.