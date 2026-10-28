Los peloteros eligen a Yordán Alvarez como el mejor de la Liga Americana 

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Mientras se espera el fin de la Serie Mundial para dar a conocer los ganadores de los diferentes premios que concede la Asociación de Escritores de Béisbol de américa (BBWAA), los peloteros ya escogieron a quienes consideran los mejores entre ellos.

Los llamados Players Choice Awards fueron anunciados este miércoles por el Sindicato de Peloteros (MLBPA) y el tunero Yordán Alvarez se llevó dos galardones: Mejor Jugador de la Liga Americana y Regreso del Año.

Air Yordán, bateador designado de los Astros de Houston, tuvo una de las mejores campañas ofensivas de la historia, al liderar todas las Grandes Ligas en average (.316), bases por bolas (109), promedio de embasamiento (.432), slugging (.601) y OPS (1.033).

Además, fue segundo en hits (179), carreras anotadas (105), impulsadas (106) y jonrones (42) en el joven circuito.

Con esas cifras, es el gran candidato para llevarse el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Además, merecida la designación de Regreso del Año, luego de que en el 2025 viera limitada su labor a 48 partidos, debido a múltiples lesiones, que pusieron en duda su continuidad en la élite del béisbol.

El cubanoamericano Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, fue escogido por sus compañeros como Novato del Año de la Liga Nacional.

Stewart, nacido en Miami, jugó los 162 partidos de su equipo, bateó 32 cuadrangulares y remolcó 112 carreras, con average de .263, OBP de .333, slugging de .457 y OPS de .787.

Los otros premiados por el voto de sus colegas fueron Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, como mejor jugador del viejo circuito, Cam Schlittler (Yankees de Nueva York) y Jacob Misiorowski (Cerveceros de Milwaukee), como lanzadores del año en la Americana y la Nacional, respectivamente, y Kevin McGonigle (Tigres de Detroit), como novato del joven circuito.

El derecho Zack Wheeler, de los Filis de Fialdelfia, fue escogido para el Regreso del Año en la Nacional.

Aunque no siempre los Players Choice Awards coinciden en un 100 por ciento con la votación de los cronistas de la BBWAA, en gran medida son un termómetro para tener una idea de qué esperar, cuando se anuncien los MVP, Cy Young y Novatos del Año, después de la Serie Mundial.

El próximo martes 3 de noviembre se conocerán los finalistas a los premios de la BBWAA y el lunes 9 se anunciarán los merecedores del Novato del Año, con Stewart y McGonigle como favoritos.

Un día después tocará el turno a los Managers del Año, con Pat Murphy, de los Cerveceros, en busca de hacer historia y convertirse en el primero en ganarlo por tres años consecutivos.

El miércoles 11 se revelarán los premios Cy Young, que se espera sean Schlittler y Misiorowski de manera unánime, y Relevistas del Año, donde la pelea está más reñida con varios candidatos de gran peso.

La temporada de premios cierra el jueves 12 con los MVP, que encabezan el cubano Yordán Alvarez y Crow-Armstrong.