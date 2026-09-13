Los Diamondbacks de Arizona despiden a Lourdes Gurriel Jr  

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Los Diamondbacks de Arizona designaron para asignación al veterano jardinero cubano Lourdes Gurriel Junior, a dos semanas para terminar la temporada regular.

Gurriel se encontraba en el tercer y último año de la extensión contractual de de 42 millones de dólares que firmó para seguir en Arizona tras la temporada de 2023.

El acuerdo incluía una opción del club de 14 millones de dólares para 2027, la cual, en caso de no ejercerla, el equipo pagaría cinco millones de rescisión.

Al despedirlo antes de que termine la campaña, los Diamondbacks se ahorran esos cinco millones.

Yunito Gurriel fue clave en el 2023 para los Diamondbacks, cuando fue seleccionado al Juego de Estrellas y registró un récord personal de 24 jonrones con un OPS de .772. Además, conectó tres jonrones y produjo 11 carreras en la postemporada.

Para ocupar su lugar en el roster, el equipo llamó desde las Menores al venezolano José Fernández.

Sin embargo, 2026 ha sido un año difícil para el cubano de 32 años, que llegará a la agencia libre en el invierno.

Tras romperse el ligamento cruzado anterior en septiembre de 2025, Gurriel no jugó este año hasta el 18 de abril.

Con dos períodos más en la lista de lesionados esta temporada por una distensión en el isquiotibial izquierdo y otra en el aductor derecho, Gurriel solo pudo jugar en 51 partidos.

En ese tiempo, el cubano registró un OPS de .544, el peor de su carrera, con apenas dos jonrones.

En nueve temporadas en las Mayores, tras debutar con los Azulejos de Toronto en 2018, el menor de los hermanos Gurriel batea de por vida para .271, con 131 cuadrangulares, promedio de embasamiento de .316 y OPS de .761.