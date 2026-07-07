Liberan a tres de los jóvenes arrestados por el incendio del museo en Contramaestre, Cuba

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Tres de los jóvenes arrestados en Contramaestre en relación con el incendio de un museo de la localidad, fueron liberados la semana pasada, después que su participación en el incidente no pudiera ser demostrada por los órganos de instrucción penal, confirmó a Martí Noticias el activista contramaestrense Yois Ramos, exiliado en Estados Unidos.

El siniestro en el pequeño poblado de Maffo ocurrió tras las protestas del pasado 21 de junio, detonadas por apagones extremos y escasez de alimentos y que derivaron en la quema de la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo.

Los liberados se encontraban recluidos bajo sospecha de "sabotaje" en el cuartel de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, un recinto penal conocido popularmente como Versalles.

Se trata de Luis Alberto Leyva, de 20 años, Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21 años y Ángel Luis Leyva, de 18 cuya desvinculación de los hechos fue absoluta al demostrarse que esa noche cumplía con el Servicio Militar.

“Salieron liberados sin cargos, sin ninguna multa, porque no encontraron pruebas que los incriminaran en estos hechos”.

“Estos muchachos, a pesar de que fueron liberados, continúan bajo vigilancia extrema”, agregó el activista.

“Quedan detenidos Ander Magdiel del Toro Suárez, de 15 años, José Jorge Menéndez Vázquez, 17 años, y José Ángel Borrero, de 17 años”, indicó.

“Estos tres están acusados de sabotaje y la página oficialista Héroes del Moncada, que tributa al Ministerio del Interior (MININT) y la Seguridad del Estado, afirmó que las autoridades policiales tienen supuestamente pruebas irrefutables de su participación en los hechos”, precisó.

“En el caso de Ender, José Jorge y José Ángel, que siguen detenidos por más de 14 días, les dan 10 minutos con sus familiares, una vez a la semana”.

El próximo 14 de julio vence el plazo perentorio dictado por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) para que las autoridades cubanas respondan por la presunta detención arbitraria e incomunicación de un grupo de ciudadanos en el municipio de Contramaestre.

En esta ocasión, el organismo de la ONU calificó como "desaparición forzada de corta duración" la negativa del gobierno a dar información oportuna sobre el paradero y estatus de los detenidos y mostró inquietud por la medida de prisión provisional dictada contra adolescentes de 15 años, un rango de edad que, bajo los propios códigos vigentes del país, se considera legalmente inimputable.

A pesar de estas liberaciones, la situación legal de los menores de edad arrestados durante el operativo policial en las barriadas de La Cuba y Maffo sigue generando alarma en la comunidad internacional.

De acuerdo al centro de asesoramiento legal Cubalex, la reclusión de estos jóvenes pone bajo la lupa los mecanismos judiciales de la isla: la legislación penal cubana establece la responsabilidad criminal a partir de los 16 años, lo que faculta el procesamiento de adolescentes en tribunales de adultos. Asimismo, se critica la permisividad de interrogatorios iniciales sin tutela parental ni asistencia letrada, además del uso sistemático de la prisión provisional.

“Supimos, además, de una cuarta persona detenida que se llama Lester Ramírez Ramírez, de 21 años, que lo recibimos a través de una fuente confiable dentro del sistema penitenciario y de otra persona que se llama Vladimir Pacheco Pérez, alias Coco, de 29 años que está acusado de ser quien trasladó a los muchachos hacia el lugar de los hechos”.