Liberan a periodista independiente cubana Camila Acosta tras varias horas detenida en La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...

La periodista independiente Camila Acosta fue liberada la noche del martes 3 de noviembre tras permanecer varias horas detenida en una estación policial de La Habana.

“Acabo de llegar a la casa. Estuve toda la tarde en un calabozo de la estación policial de Playa. Mañana cuento en detalle lo sucedido. Gracias a todos por la preocupación”, escribió la reportera de CubaNet en Facebook.

Acosta había sido arrestada por la mañana cerca de su vivienda, en el municipio Plaza de la Revolución, cuando llevaba a su gata al veterinario. Su esposo, el escritor y expreso político Ángel Santiesteban, denunció que los agentes la esposaron y la introdujeron por la fuerza en una patrulla.

Un vecino rescató al animal, que quedó en la vía pública, y avisó a la familia. Santiesteban confirmó entonces a Martí Noticias que desconocía los motivos del arresto y el lugar al que habían trasladado a la periodista.

Tras quedar en libertad, Acosta relató que la detención estuvo relacionada con un video grabado el 28 de octubre en el que muestra a un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil que le impedía salir de su vivienda.

La reportera dijo que las autoridades le advirtieron que podrían instruirle cargos y le levantaron un acta de advertencia por supuestos actos contra la intimidad personal y familiar.

“Lo que más les preocupa es la identificación que hacemos de estos oficiales de la Seguridad del Estado”, afirmó Acosta, quien defendió el derecho a grabar a funcionarios públicos.

También denunció que su teléfono le fue devuelto completamente inutilizado y atribuyó el daño a un posible vertido de líquido sobre el dispositivo.

El arresto ocurrió un día después de la detención del comunicador independiente Adelth Bonne Gamboa, también colaborador de CubaNet.

Bonne fue esposado e introducido por la fuerza en una patrulla, sin que los agentes se identificaran ni mostraran documentación. Durante el operativo le confiscaron una computadora portátil, un teléfono, una cámara y un trípode.

“La represión contra los periodistas de CubaNet busca impedir que se conozca lo que ocurre en Cuba. Exigimos el cese de las detenciones arbitrarias, las amenazas y el hostigamiento contra la prensa independiente”, expresó el medio.