Liberan a periodista estadounidense secuestrada en Bagdad

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La periodista independiente estadounidense Shelly Kittleson, conocida por su cobertura de conflictos en zonas de guerra, fue liberada este martes.

"Me complace anunciar la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, quien fue secuestrada recientemente por miembros de la organización terrorista extranjera Kata'ib Hizballah cerca de Bagdad, Irak", dijo en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Esta resolución refleja el firme compromiso de la Administración Trump con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Bajo la presidencia de Trump, la detención ilegal o el secuestro de ciudadanos estadounidenses no serán tolerados", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

En el comunicado, el Departamento de Estado agradeció al Buró Federal de Investigaciones (FBI), al Departamento de Guerra, al personal estadounidense de diversas agencias, al Consejo Judicial Supremo Iraquí y a los socios iraquíes por su ayuda para lograr la liberación de Kittleson.

"Continuaremos utilizando todos los recursos a nuestro alcance para traer a los estadounidenses de regreso a casa y exigir responsabilidades a los culpables. Nos alivia que esta estadounidense esté ahora libre y estamos trabajando para facilitar su salida segura de Irak", concluyó el texto.

El secuestro de la periodista generó una intensa movilización internacional y esfuerzos coordinados entre las autoridades iraquíes y estadounidenses para lograr su liberación.

Kittleson, quien ha reportado extensamente sobre crisis en Afganistán, Siria e Irak, fue abordada el martes 31 de marzo por varios hombres armados en una calle céntrica de Bagdad.

Las imágenes de cámaras de seguridad mostraron cómo la obligaron a subir a un vehículo. Durante la persecución posterior, las fuerzas de seguridad iraquíes interceptaron uno de los autos involucrados, que se estrelló cerca de la localidad de al-Haswa, en la provincia de Babil, y arrestaron al menos a un sospechoso vinculado al crimen.

El Departamento de Estado de Estados Unidos fue informado inmediatamente de la desaparición.

Inicialmente, la identidad de la reportera no se reveló de forma oficial, pero el medio Al-Monitor —para el que Kittleson había contribuido— confirmó que se trataba de ella y exigió su liberación inmediata y segura.

Informes de inteligencia indicaron desde el principio que el secuestro estaba vinculado a Kata'ib Hezbollah, un grupo armado proiraní designado como organización terrorista por Washington.