Lázaro Pérez: un cubano entre los grandes del diseño para bodas

Lázaro Pérez se ocupa de convertir los deseos en realidad… al menos para un sin fin de novias que añoraran lucir sus elegantes vestidos camino al altar.

“Es muy increíble cuando ellas me dicen, ‘Encontré el vestido de mis sueños. Me siento como una princesa’”, dice este habanero reconocido como uno de los diseñadores más respetados en el mundo de la alta costura nupcial.

Llegó a Estados Unidos procedente de Cuba a principios de la década del 60 junto a su familia, con poco más que la ropa que llevaba puesta. Los seis (incluyendo tres hermanos) se trasladaron a Chicago, ciudad donde su madre, una maestra de corte y costura, se dedicó a coser para ayudar a su familia a salir adelante.

“A ella le dio tanto orgullo y satisfacción ayudar a otra gente a hacer vestidos de novia,” recordó. “Yo, el mas pequeño, veía eso y un día dije: ‘Yo quiero hacer lo mismo que mi mamá’”.

Y así fue. Con solo una cinta métrica en sus bolsillos, Lázaro matriculó en el Ray College of Design en su ciudad adoptiva, con el fin de estudiar diseño. Como buen alumno, dedicó largas horas a refinar su propio estilo y pronto el mundo de la moda tomó nota. El modista fue galardonado con el “Best New Bridal Design” (Mejor diseñador novel de Novias) cuando todavía era un alumno.

“Para una persona que vino de la nada, es un sentimiento muy espectacular, y un orgullo que no se lo quita nadie. Es como decir el cuento de Cinderella. Es un orgullo muy profundo” afirmó el diseñador que cuenta con una etiqueta con su nombre y otra de la marca Tara Keely.

Muchas de las colecciones de este visionario, cuya trayectoria profesional abarca más de dos décadas, se inspiran en el romanticismo y la elegancia clásica.

Sus creaciones opulentas incluyen una mezcla de siluetas dramáticas, diseñadas a medida, con delicadas cuestas y refinados bordados a mano. Con esta atención meticulosa al detalle, Lázaro se ha convertido en el modista favorito para muchas mujeres, entre ellas, celebridades, que sirven como asesoras para sus futuras colecciones.

“Al yo viajar y conocer a las novias están ellas mismas dictando: ''Mira Lázaro, me gusta este cuello. No me gusta este cuello. Me encanta la falda". Y ya yo con las ideas de ellas mismas, yo diseño la próxima colección'”, dijo.

Hoy, Lázaro Perez viaja a lo largo de los Estados Unidos visitando las “boutiques” que llevan sus colecciones y participa en el Bridal Fashion Week en Nueva York, donde expone sus cotizados vestidos de novia.

El cubano aparece con frecuencia en segmentos noticiosos para comentar sobre la moda y es parte del popular programa televisivo, “Say Yes to the Dress” donde ayuda a las novias a buscar el vestuario de sus sueños.

Lázaro Perez ha sido honrado con numerosos galardones y reconocimientos internacionales, cuenta con un gran respeto dentro de la industria, y disfruta de la fama y de una exitosa carrera que muchos modistas quisieran lograr. Aun así, nunca olvida sus comienzos modestos y los muchos sacrificios de su mamá y papá.

“Yo creo que eso es la crianza, la crianza de los padres. Definitivamente. “Ellos fueron muy humildes y eso fue algo que siempre nos quedó a nosotros, los hermanos, y siempre hemos sido así”, dijo.

Y con esa misma humildad, el carismático diseñador ofrece este consejo alentador para aquellos cubanos en la Isla que añoran seguir sus pasos.

“Con lo poco que tienen, que se hagan conocer, que lo logren; que sigan sus sueños por muy pequeños que sean o muy grandes, pero sí, definitivamente, sí lo pueden lograr. Sí lo pueden lograr. Si yo lo logré, lo pueden lograr ellos.”

“Lo último que se pierde, es la esperanza”.