Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos, con Yoani Sánchez y Alejandro Tur, comentan la petición fiscal contra manifestantes de Morón. Mitin de repudio de diplomáticos cubanos en Nueva York contra expresos políticos y embajador de EEUU en la ONU. Ucrania dice no más mercenarios cubanos peleando para Rusia
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