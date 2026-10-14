Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Reinaldo Escobar y José Luis Tan Estrada, abordan la crisis en Cuba con un salario promedio que no llega a los 10 dólares. Ana Bensi responde al régimen con la misma moneda con la que la condenaron. Y ya se publico nueva ley de vivienda.
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