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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Reinaldo Escobar y José Luis Tan Estrada, abordan la crisis en Cuba con un salario promedio que no llega a los 10 dólares. Ana Bensi responde al régimen con la misma moneda con la que la condenaron. Y ya se publico nueva ley de vivienda.

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