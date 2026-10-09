Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, con Hildebrando Chaviano Y José Luis Tan Estrada abordan el nuevo récord de importaciones de combustible a Cuba desde EEUU. Proliferan consultas, tratamientos y pruebas médicas en manos de privadas, aunque el régimen lo prohíbe. Científico cubano critica al régimen.
Episodios
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octubre 08, 2026
Las noticias como son
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octubre 07, 2026
Las noticias como son
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octubre 06, 2026
Las noticias como son
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octubre 05, 2026
Las noticias como son
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octubre 02, 2026
Las noticias como son
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octubre 01, 2026
Las noticias como son
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