Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos en Tertulia con Luz Escobar, en Madrid y Emilio Almaguer, en Baracoa, se refieren al papel del sector privado en la recogida de basura ante la inoperatividad del gobierno. Cada vez mas cubanos duermen en azoteas para evitar el calor. Cuba en crisis demográfica.
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