Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y Omar López Montenegro, traen un articulo de The New York Times que retoma documentos judiciales que vinculan a Raúl Guillermo Rodríguez Castro con mafia cubana en México. Una encuesta de Diario De Cuba arroja descontento en la isla.
Episodios
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agosto 10, 2026
Las noticias como son
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agosto 07, 2026
Las Noticias Como Son
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agosto 06, 2026
Las noticias como son
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agosto 05, 2026
Las Noticias Como Son
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agosto 04, 2026
Las noticias como son
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agosto 03, 2026
Las noticias como son
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