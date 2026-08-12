Las Noticias Como Son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Alejandro Tur Valladares, abordan las protestas cívicas de mujeres ante el gobierno de Guanabacoa. Marco Rubio vuelve hablar de Cuba, dice: "Nos interesa una Cuba segura, estable y alineada con EEUU". La crisis pasa cuenta en Cuba
Episodios
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agosto 11, 2026
Las noticias como son
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agosto 10, 2026
Las noticias como son
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agosto 07, 2026
Las Noticias Como Son
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agosto 06, 2026
Las noticias como son
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agosto 05, 2026
Las Noticias Como Son
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agosto 04, 2026
Las noticias como son