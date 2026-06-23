Las noticias como son
Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos en tertulia con Reinaldo Escobar y Leopoldo Luis García, comentan sobre el ofrecimiento de Panama a intermediar entre Cuba y Estados Unidos y lo que declaró a un medio mexicano una funcionaria del MINREX. Sigue el régimen cubano revisando las 176 medidas.
Episodios
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junio 23, 2026
Las Noticias Como Son
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junio 22, 2026
Las Noticias Como Son
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junio 18, 2026
Las Noticias Como Son
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junio 17, 2026
Las Noticias Como Son
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junio 16, 2026
Las noticias como son
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junio 15, 2026
Las noticias como son
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