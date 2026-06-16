Las Noticias Como Son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Omar López Montenegro, comentan sobre los economistas, algunos de ellos críticos, que convocó el régimen para que les recomendara medidas para salir de la crisis. Al mismo tiempo siguen aumentando las exportaciones desde EEUU a Cuba.
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