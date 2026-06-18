Las Noticias Como Son
Amado Gil y José Luis Ramos, junto a Omar López Montenegro traen al programa al activista Manuel Cuesta Morua, que fue amenazado de muerte por agentes de la Seguridad del Estado Cubano. También hacen un análisis de la crisis actual del país y los caminos que hay para salir de ella.
Episodios
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junio 18, 2026
Las Noticias Como Son
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junio 17, 2026
Las Noticias Como Son
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junio 16, 2026
Las noticias como son
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junio 15, 2026
Las noticias como son
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junio 12, 2026
Las noticias como son
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junio 11, 2026
Las noticias como son
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