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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, analizan el peligro que corren en Cuba Meliá e Iberostar ante la posible llegada de inversores de EEUU. Cuba publica la lista de todos los indultos, que se sepa, un solo preso político. Siguen las protestas en Cuba.

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