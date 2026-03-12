LAS NOTICIAS COMO SON
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con los periodistas Alejandro Tur Valladares y Omar López Montenegro, abordan la imposibilidad del gobierno para controlar el mercado informal de divisas. Sexto día de protestas en La Habana y Amnistía Internacional vuelve a denunciar violaciones en Cuba.
