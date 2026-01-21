Las noticias como son

Enlaces de accesibilidad

La tasa flotante en Cuba sigue flotando mientras se hunde el valor del peso. Será uno de los temas que abordan hoy Amado Gil y José Luis Ramos en Tertulia con los periodistas Reinaldo Escobar en La Habana y Emilio Almaguer en Guantánamo. También, la visita a Cuba del ministro del Interior de Rusia.

