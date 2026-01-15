Las noticias como son
Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, junto a Omar López Montenegro y la intervención de Yoani Sánchez, abordan la llegada a Cuba del primer lote de ayuda humanitaria de Estados Unidos a los damnificados del huracán Melissa. La cancillería cubana protesta porque Estados Unidos no les informó.
Episodios
-
enero 14, 2026
Las noticias como son
-
enero 13, 2026
Las noticias como son
-
enero 12, 2026
Las noticias como son
-
enero 09, 2026
Las noticias como son
-
enero 08, 2026
Las noticias como son
-
enero 07, 2026
Las noticias como son
