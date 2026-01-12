Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
Embed
Las noticias como son

No media source currently available

0:00 0:28:05 0:00
Enlace directo

El presidente Donald Trump dijo que No habrá más petróleo de Venezuela para Cuba y que hay conversaciones con La Habana, esto último lo niega el gobierno cubano. El tema, con Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con los periodistas cubanos Alejandro Tur Valladares y Leopoldo Luis García.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG