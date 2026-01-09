Las noticias como son

Enlaces de accesibilidad

Hoy, Amado Gil y José Ramos junto a los periodistas Emilio Almaguer y Omar López Montenegro, abordan las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre Cuba. Además, la crisis económica en Cuba no tiene límites mientras el PCC continúa hablando de “control” y no de soluciones.

