Las noticias como son
Hoy, Amado Gil y José Ramos junto a los periodistas Emilio Almaguer y Omar López Montenegro, abordan las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre Cuba. Además, la crisis económica en Cuba no tiene límites mientras el PCC continúa hablando de “control” y no de soluciones.
Episodios
-
enero 08, 2026
Las noticias como son
-
enero 07, 2026
Las noticias como son
-
enero 06, 2026
Las noticias como son
-
enero 05, 2026
Las noticias como son
-
diciembre 30, 2025
Las noticias como son
-
diciembre 29, 2025
Las noticias como son | Lunes, 29 de Diciembre del 2025
Foro