Las noticias como son

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad Texas, en la ciudad de Austin, analiza el impacto que puede tener para Cuba el reforzamiento de las sanciones petroleras contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Episodios
-
diciembre 11, 2025
diciembre 11, 2025
-
diciembre 10, 2025
diciembre 10, 2025
-
diciembre 09, 2025
diciembre 09, 2025
-
diciembre 08, 2025
diciembre 08, 2025
-
diciembre 05, 2025
diciembre 05, 2025
-
diciembre 04, 2025
diciembre 04, 2025
