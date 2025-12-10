Las Noticias Como Son
Hoy, Amado Gil, en Tertulia con el periodista Leopoldo Luis García y Omar López Montenegro, analizan la nueva maniobra del régimen de La Habana para captar divisas. Gobierno cubano sale el defensa de Maduro después que EEUU incautara un buque petrolero y proyectan debacle turística para 2026.
