Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Las Noticias Como Son

Las Noticias Como Son

Las Noticias Como Son
Embed
Las Noticias Como Son

No media source currently available

0:00 0:26:54 0:00
Enlace directo

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en TERTULIA con los periodistas Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, abordan la condena a cadena perpetua del ex ministro de economía cubano Alejandro Gil. También el aumento de las protestas populares por los apagones y la crisis del Chikungunya.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG