Las Noticias Como Son

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en TERTULIA con los periodistas Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, abordan la condena a cadena perpetua del ex ministro de economía cubano Alejandro Gil. También el aumento de las protestas populares por los apagones y la crisis del Chikungunya.
