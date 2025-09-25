Las Noticias Como Son
- Amado Gil
Hoy en Las Noticias Como Son, Amado Gil, en Tertulia con el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, analizan el escenario actual en el que navega el sector privado en Cuba/Las autoridades cierran el mercado La Cuevita y los vendedores y clientes lo reabren/ ¿Doble moral llega a algunas Mipymes?
