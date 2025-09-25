Hoy en Las Noticias Como Son, Amado Gil, en Tertulia con el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, analizan el escenario actual en el que navega el sector privado en Cuba/Las autoridades cierran el mercado La Cuevita y los vendedores y clientes lo reabren/ ¿Doble moral llega a algunas Mipymes?