Las Noticias Como Son
El régimen de Cuba compró más de 8 mil millones de dólares en alimentos a Estados Unidos desde 2001, tema comentado por Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con los periodistas Alejandro Tur Valladares y Omar López Montenegro. También, revocan en Miami licencias a agencias que comercian con Cuba
Episodios
-
diciembre 22, 2025
Las noticias como son
-
diciembre 19, 2025
Las noticias como son
-
diciembre 18, 2025
Las Noticias Como Son
-
diciembre 17, 2025
Las Noticias Como Son
-
diciembre 15, 2025
Las Noticias Como Son
-
diciembre 12, 2025
Las noticias como son
Foro