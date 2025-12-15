Las Noticias Como Son
El presidente Donald Trump declaró organización terrorista al régimen de Maduro y ordenó el bloqueo total de petroleros sancionados. Hoy, Amado Gil, en TERTULIA con Reinaldo Escobar, en La Habana, y José Luis Tan Estrada en México, abordan este importante tema para Venezuela y Cuba.
