Las hijas de un coronel cubano abatido en Venezuela viven en EEUU y viajan a Cuba
Mientras el régimen cubano glorifica a los oficiales muertos en Venezuela, surge una verdad incómoda: las hijas de uno de los coroneles abatidos viven en EEUU. Revelamos el caso del coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, del círculo de seguridad de Fidel Castro y del anillo de protección de Maduro.
Episodios
enero 02, 2026
Cuba al día | viernes, 2 de enero del 2026
enero 01, 2026
Cuba al día | jueves, 1 de enero del 2026
diciembre 31, 2025
Cuba al día | Miércoles, 31 de Diciembre del 2025
