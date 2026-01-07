Enlaces de accesibilidad

Las hijas de un coronel cubano abatido en Venezuela viven en EEUU y viajan a Cuba

Mientras el régimen cubano glorifica a los oficiales muertos en Venezuela, surge una verdad incómoda: las hijas de uno de los coroneles abatidos viven en EEUU. Revelamos el caso del coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, del círculo de seguridad de Fidel Castro y del anillo de protección de Maduro.

