Las redes sociales como campo de batalla: las maniobras del régimen cubano para silenciar Facebook

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La libertad de opinión en el entorno digital se ha transformado en uno de los mayores peligros para los ciudadanos en Cuba. Los recientes arrestos de la creadora de contenido Lumey Guzmán Fernández y del opositor Fidel Mojena Rivero exponen un patrón sistemático de represión. El aparato estatal utiliza estas tácticas para ahogar el descontento popular antes de que se propague en las calles.

La primera línea de ataque del sistema judicial cubano consiste en aplicar figuras delictivas lo suficientemente amplias como para encuadrar cualquier crítica hacia la gestión pública.

Lumey Guzmán está detenida desde el 9 de julio tras publicar un video en redes sociales en el que critica la gestión de Miguel Díaz-Canel y de otros miembros de la cúpula gobernante.

La Fiscalía Municipal de la Habana del Este rechazó el cambio de medida cautelar pedido por su abogado, Guzmán estaría en prisión preventiva, en la prisión de El Vivac, en La Habana, mientras la procesan por el supuesto delito de desacato, aunque la familia no descarta que le fabriquen otros cargos por convocar a la población a salir a las calles.

Aunque la Ley de procedimiento penal estipula que la prisión provisional debe ser excepcional y su tiempo no puede exceder el límite mínimo de la sanción prevista para el delito que se investiga, abogados independientes han denunciado su uso indiscriminado en la isla como un mecanismo sistemático de represión y control político.

Se utiliza frecuentemente contra críticos del gobierno, opositores políticos y manifestantes para silenciarlos bajo delitos ambiguos como "desacato", "sabotaje" o "actos contra la Seguridad del Estado".

Un caso similar es el del opositor artemiseño Fidel Mojena Rivero, quien lleva 64 días encarcelado, acusado de propaganda contra el orden constitucional, otro de los delitos utilizados en Cuba para criminalizar el disenso.

“Por escribir en Facebook, solamente por escribir, por decir la verdad. Todo lo que el gobierno hace mal, él lo divulgaba a diario: No hay corriente, él responsabiliza el gobierno, a la empresa eléctrica; no hay agua, él responsabiliza al acueducto; no recogen la basura, responsabiliza a Comunales y, como aquí no hay nada, esto es un desastre social, que Fidel denuncia”, indicó su amigo Yivel Martínez.

“También desde que el embajador Mike Hammer, lo visitó en su casa, eso le molestó más a la Seguridad del Estado. Cuando pasó lo de Raúl [Castro], que afuera tratan de que sea encausado, Fidel estuvo muy de acuerdo y lo publicó”.

Actualmente, Mojena se encuentra en prisión provisional en el penal de Guanajay esperando la petición fiscal para su enjuiciamiento.

Los casos de Mojena y Guzmán demuestran que las redes sociales, en particular Facebook, no son vistas por el régimen como simples espacios sociales, sino que son tratadas como zonas de alta peligrosidad política. Al encarcelar a ciudadanos comunes que simplemente exponen las carencias del día a día el aparato estatal envía un mensaje claro de censura generalizada: cualquier crítica en internet se paga con la cárcel.