“La frase era: Martí sí, Marx no”, el joven que comenzó el 11J habla con Radio Martí

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Julián Manuel Mazola Beltrán llegó una hora antes al parque de la Iglesia de San Antonio de los Baños acudiendo a una convocatoria para protestar por la situación en Cuba el 11 de julio de 2021, al darse cuenta de que las fuerzas represivas iban a atacar a un joven que acababa de realizar un video sobre las personas que se encontraban congregadas, tomó el liderazgo, le respondió a los agentes represivos, y le habló al pueblo sobre libertad, sobre derechos, guiándolo hacia la sede del Partido Comunista.



Este 10 de junio durante el programa “Barrio Adentro”, Julián brindó su testimonio de lo que ocurrió en la protesta inicial del mayor estallido antigubernamental en la isla desde 1959, que derivó en manifestaciones en más de 60 localidades del país.



“Empiezo a decir frases sin ningún tipo de ofensas, solamente les estaba diciendo (a la policía política) que nosotros venimos al parque a manifestarnos, que nos dejaran, que eso es un derecho humano, primeramente, y allí le dije a la gente para caminar, y empezamos a caminar […] llegamos al parque central, y allí había personal de la Seguridad del Estado ligados con nosotros. Había un hombre que quería darle una patada a las flores del busto de Martí, y muchas personas no permitieron eso […] Ellos (la seguridad) querían algo para corromper nuestra manifestación pacífica. Seguimos caminando, entonces me subí arriba de una maceta del parque central y empecé a hablar y a decir ‘vamos San Antonio que nos llegó la hora, este es nuestro momento’, de allí llegamos a la farmacia para exigir medicamentos […] de allí llegamos al Partido. En el Partido hicieron un círculo, […] allí subo la escalera y toco la puerta del Partido para hablar con alguien […] para que nos dieran explicaciones”.

Mazola Beltrán inició su camino opositor en el 2017 en una agrupación llamada “Juventud Despierta” liderada por Yoel Díaz. En ese grupo aprendió a reconocer el pensamiento martiano como inspiración de libertad.

“Teníamos una consigna que decíamos Martí sí, Marx no, donde ahí queríamos implementar y poner en contexto los pensamientos de nuestro apóstol José Martí, y como los comunistas y los esbirros hacen que todo lo manipulan a su favor […] poníamos pancartas en la pared donde la frase esa de 'Martí sí, Marx no', tratando de rescatar los verdaderos ideales de nuestro apóstol José Martí porque los esbirros lo manipulan, han manipulado la historia a través de la historia a través de los años ”, afirmó Mazola Beltrán.



Otro de los puntos que enfatizó el activista es la imposibilidad de llevar a la práctica en la Cuba de hoy el concepto martiano de la Libertad.



“Uno de los escritos de Martí que más me gustan, lo cito ahora por ejemplo que dice ‘el despotismo es el enemigo de la libertad, y la libertad es el derecho que tiene todo hombre a sere honrado y a pensar y hablar sin hipocresía’, eso es algo que en la Cuba de hoy no se puede poner en función ya que te paras en cualquier esquina, en cualquier lado y simplemente expresas tu manera de pensar, tu forma de ver la vida, de ver el sistema y entonces ellos (el régimen) te quieren oprimir, y aplacar y apagar para siempre. Te desaparecen”, aseveró el opositor quien ha sufrido arrestos arbitrarios, prisión política, y persecución por sus ideas.



Después de ser arrestado luego de las protestas del 11J, Mazola Beltrán fue golpeado brutalmente y permaneció siete días en un centro de detención sin que su familia supiera su paradero.



Semanas después de su arresto pudo saber la magnitud masiva y nacional de aquella protesta que comenzó en San Antonio de los Baños en la mañana del domingo 11 de julio de 2021.

A la de edad de 24 años fue sentenciado a cinco años de privación de libertad por atentado, desacato y desórdenes públicos.