Astro de la NBA Dennis Rodman irá a Singapur para la cumbre Trump-Kim

El ex astro de la Asociación Nacional de Básquetbol, Dennis Rodman, dijo este viernes que se dirigirá a Singapur para la cumbre prevista para el 12 de junio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un.

"Volaré a Singapur para la histórica Cumbre. Daré todo el apoyo que se necesite a mis amigos, @realDonaldTrump y Marshall Kim Jong Un", dijo Rodman en una publicación de Twitter.

No hubo indicios de que Rodman participe en las conversaciones oficiales en la cumbre del martes en Singapur. The White Housedid no comenta de inmediato su anuncio.

Sin embargo, Trump, antes de irse para asistir al Grupo de Sevensummit en Canadá, se le preguntó si Rodman fue invitado a Singapur y dijo: "No, él no".

Rodman es uno de los pocos occidentales que ha visitado Corea del Norte selectivo y se ha reunido con Kim, y recientemente viajó allí hace un año como ciudadano privado.

Después de esa visita de cinco días en junio de 2017, Rodman le dijo a los periodistas: "Estoy tratando de abrir la puerta".

Este viaje, como el último, está patrocinado por potcoin.com, el proveedor de criptomonedas para la industria legal de la marihuana.

Antes de que Trump se convirtiera en presidente, Rodman apareció dos veces en su programa "Celebrity Apprentice" y elogió al desarrollador de bienes raíces multimillonario en Twitter durante la campaña presidencial de 2016.

Rodman se ha enfrentado al ridículo y la crítica por sus viajes a Corea del Norte, que algunos políticos y activistas estadounidenses ven como algo que solo sirve como alimento para la propaganda de Corea del Norte.

Sus primeras visitas a Corea del Norte incluyeron un juego de baloncesto que organizó, un evento narrado en el documental "Big Bang in Pyongyang", que presentó a Rodman cantando "HappyBirthday" a Kim, así como escenas de comportamiento ebrio y errático de la sala de baloncesto de Fama.

(Reuters)