Justicia de EEUU falla a favor de empresas británicas acusadas de usar bienes expropiados en Cuba

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Una corte de Estados Unidos rechazó una demanda amparada en la Ley Helms-Burton contra dos empresas británicas, acusadas de hacer negocios en Cuba con bienes confiscados por el régimen de Fidel Castro.

La Corte del Distrito Sur de la Florida falló a favor de las compañías Imperial Brands y WPP, que habían sido demandadas en 2020 por los siete herederos del empresario cubano Ramón Rodríguez Gutiérrez, propietario de la antigua fábrica de tabacos Partagás, confiscada en 1961.

Imperial Brands, una multinacional tabacalera, fue codueña de la empresa estatal cubana Habanos S.A.

La demanda, que incluyó también al grupo de comunicación y relaciones públicas WPP, así como sus empresas publicitarias Young & Rubicam y Burson Cohn & Wolfe, denunciaba el uso de las instalaciones de Partagás por parte del monopolio estatal Tabacuba, propietario de la mitad de Habanos S.A.

La reclamación señala que en la fábrica, rebautizada como Empresa de Tabaco Torcido “José Martí”, se producen y distribuyen millones de habanos hechos a mano y vendidos bajo varias marcas.

Al emitir el veredicto, la corte señaló que “los tribunales federales carecen de jurisdicción personal sobre WPP e Imperial”, y por ello confirmó la desestimación de la demanda".

Ya en 2022, el juez federal Darrin P. Gayles había exonerado a Habanos S.A. en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que impide que la empresa cubana sea demandada bajo la Helms-Burton, y un año después recomendó desestimar cualquier caso contra otros demandados.

Según el veredicto, las acciones de las firmas demandadas no tenían una conexión significativa con Estados Unidos, pues las empresas no cuentan con una presencia lo suficientemente fuerte en ese país, al tiempo que determinó que Habanos S.A. estaba controlada por Cuba, no por Imperial Brands.