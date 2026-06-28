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El juicio contra el disidente cubano Carlos Alberto McDonald Ennis y otros siete activistas está programado para el próximo 30 de junio en la sede de la prisión provincial de Las Tunas, conocida como "El Típico".

El gobierno cubano los acusa del delito de "propaganda contra el orden constitucional" por sus presuntos vínculos con la organización del exilio Cuba Primero, calificada de "criminal" por las autoridades.

McDonald Ennis, de 55 años y residente en Majibacoa, Las Tunas, fue excarcelado bajo fianza a inicios de junio tras cumplir dos años y cuatro meses de prisión provisional.

Durante su internamiento, en agosto de 2025, fue diagnosticado con un tumor maxilar. A pesar de habérsele realizado dos biopsias y tres tomografías, el opositor no ha recibido tratamiento de quimioterapia o radioterapia, ni ha tenido acceso a su historial médico.

En declaraciones a Martí Noticias, McDonald Ennis detalló que la notificación de la vista oral se realizó de manera informal y sin documentos físicos. Según explicó el disidente:

“La notificación vino porque me llamaron a este número de teléfono. Ellos no me dan un acuse de recibo, me llaman por teléfono y me dicen que el juicio es el día 30 en la sede de la prisión, en la prisión provincial de Las Tunas, El Tipico”.

El opositor especificó las peticiones fiscales para los implicados, detallando que para él solicitan siete años de privación de libertad, ocho años para Guillermo Carralero, nueve para Javier Reyes Peña, seis para Michael Gil, y siete años para Carlos Camacho, Carlos Saavedra y Enrique Infante.

Respecto a las patologías médicas que motivaron su reciente salida de prisión, McDonald Ennis enumeró que padece diabetes mellitus, secuelas de una pancreatitis necrótica operada, y afecciones cardíacas en la válvula pulmonar. Al describir las condiciones del penal, el opositor afirmó:

“No tenía medicamentos de la cardiopatía, no tenía medicamentos del corazón, no tenía medicamentos absolutamente nada y los alimentos eran muy desfavorables y con fetidez”.

El encausado manifestó su sorpresa ante la apertura del proceso judicial y rechazó los cargos de la fiscalía. Sobre su actividad en plataformas digitales, McDonald Ennis aclaró:

“Sé que aparezco en las redes sociales, pero aparezco en un grupo de WhatsApp. Y entonces ellos ahora propaganda contra el orden constitucional, donde no he hecho ningún tipo de propaganda ni nada de eso”.

Finalmente, el disidente denunció que durante los más de dos años que permaneció en prisión provisional, las autoridades judiciales cubanas desestimaron de manera sistemática todos sus recursos legales. Al respecto, McDonald Ennis puntualizó:

“El Ministerio de Justicia me ha rechazado totalmente todo eso, el habeas corpus me ha rechazado los cambios de medida”.

El opositor concluyó explicando que tras el rechazo de los recursos, las autoridades modificaron la medida cautelar debido a que su estado de salud no es compatible con el régimen carcelario, fijando inicialmente una fianza de 100 mil pesos que su hermano logró reducir a 50 mil pesos. Dieciséis días después de recibir este beneficio, le fue comunicada la fecha del juicio.